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Ветер повалил два дерева в Иркутске

После вчерашней грозы с сильным ветром коммунальные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий непогоды.

Особое внимание уделяют уборке веток и мусора на центральных улицах, а также откачке воды с пониженных участков дорог. На улице 4-я Железнодорожная и в микрорайоне Солнечном сильный ветер повалил два крупных дерева.

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«С раннего утра наши сотрудники вручную устраняют последствия непогоды, приводя в порядок тротуары и подземные переходы», – рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работы ведутся на ключевых магистралях города, включая улицы Богдана Хмельницкого и Верхнюю Набережную. Ночью провели грейдирование объездной дороги Баррикад для улучшения водоотвода.

Сильные дожди в Иркутской области продолжатся 26 и 27 июня. На южных и западных территориях региона введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений. Также недавно штормовой фронт прошел в Тулуне. Там из-за шквалистого ветра и поваленных деревьев были повреждены 11 линий электропередач. Без света остались две школы, детский сад, котельные и около 2 тысяч жителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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