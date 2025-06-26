Максимальная ставка по полугодовым вкладам упала до 19%

Российские банки продолжают постепенно снижать доходность по депозитным продуктам. Согласно данным маркетплейса Финуслуги, максимальная ставка по шестимесячным вкладам без специальных условий уменьшилась на 0,3 процентных пункта – до 19% годовых.

«Средние ставки по всем срокам вкладов в топ-20 банков уже опустились ниже 19%», – отмечают аналитики финансового рынка.

При этом максимальные ставки по трехмесячным (20,5%) и годовым (19,5%) вкладам остались без изменений. На этой неделе ставки по вкладам понизило три банка. Шаг снижения составил 0,3–2,3 п. п. Еще один, напротив, повысил ставку на 0,26 п. п. по полугодовому вкладу.

Напомним, 6 июня Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. Эксперты подчеркивают считают, что «снижение ставки до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян».

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставку могут снизить до 15%. По его словам, тренд на снижение инфляции в России очевиден, но проинфляционные факторы все еще сохраняются. Греф согласен с ЦБ, что время для резкого снижения ключевой ставки еще не пришло, так как разница между инфляцией и ставкой слишком чувствительна для бизнеса.