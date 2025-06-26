Ингосстрах Банк меняет имя — что это значит для клиентов

На основании решения внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО Ингосстрах Банк Центральным банком РФ зарегистрированы изменения в Устав Банка с новым наименованием:

новое полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк Инго;

новое сокращенное фирменное наименование: АО Банк Инго.

Изменение наименования не повлечёт за собой изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Переоформления заключенных договоров с использованием нового наименования не требуется. Все договоры, заключенные Банком ранее, сохраняют своё действие.

ОГРН, ИНН, КПП, БИК, номер корреспондентского счёта, адрес, номер лицензии Банка остаются прежними. Платёжные реквизиты в части наименования банка будут изменены после внесения Банком России изменений в справочник БИК.

В дальнейшем будет представлена концепция развития Банка под новым брендом.