АТБ представляет новую премиальную карту «Статус Light»

С 25 июня Азиатско-Тихоокеанский банк запускает новую премиальную карту «Статус Light» с бесплатным доступом в бизнес-залы и повышенным кэшбэком до 7%.

Для карты предусмотрены различные варианты начисления кэшбэка: клиент может выбрать до 7% кэшбэка на 4 категории или до 7% на 3 категории и 1% на все остальные покупки. Максимальная сумма начислений составляет 10 000 бонусов в месяц. Дополнительно предлагается повышенный кэшбэк по партнерской программе лояльности «Привет!» для карт Mir Supreme.

Владельцам карты предоставляется доступ в бизнес-залы по всему миру через сервис Mir Pass. Один проход — приветственный, действует до конца календарного года, в котором оформлена карта. Дополнительные проходы возможны при выполнении условий:

два прохода в месяц — при выполнении условий бесплатного обслуживания или оплате комиссии за обслуживание;

четыре прохода в месяц — при среднемесячных остатках от 4 млн рублей или зачислении заработной платы от 300 000 рублей и расходах от 75 000 рублей в месяц;

восемь проходов в месяц — при остатках от 15 млн рублей;

без ограничений в течение месяца — при остатках от 30 млн.

Кроме того, к карте можно бесплатно подключить консьерж-сервис и страхование в поездках по всему миру при наличии среднемесячных остатков от 15 млн рублей в предыдущем месяце.

Стоимость обслуживания карты составляет 2 500 рублей в месяц. Бесплатное обслуживание предоставляется при выполнении одного из следующих условий в течение месяца:

средние остатки на счетах — от 1,5 млн рублей;

зачисление зарплаты на счет в АТБ от 200 000 рублей и покупки от 30 000 рублей в месяц.

Получить дополнительную информацию можно на сайте банка, у персонального менеджера, в ближайшем отделении АТБ или по телефону горячей линии 8 800 775-88-88 (звонок по России бесплатный).