Солид Банк стал социальным партнером национального праздника «Ысыах Туймаады-2025» в Якутске

28-29 июня в местности Ус Хатын вблизи Якутска будет проходить самое масштабное и торжественное празднование национального праздника Ысыах Туймаады. Это традиционный, якутский весенне-летний праздник в честь богов Айыы, возрождения природы и начала нового жизненного цикла. В этом году социальным партнером мероприятия в Якутске стал АО «Солид Банк».

Федоров Тимур, Управляющий офиса в городе Якутске прокомментировал участие Банка в мероприятии: «Солид Банк регулярно принимает участие в локальных мероприятиях. В этом году решили обязательно присоединиться к национальному празднованию Ысыах Туймаады. Это большое культурное событие для нашей Республики, благодаря которому удается сохранять и популяризировать обычаи, традиции тюркского народа. Сейчас особенно важно стараться сохранить и передать следующим поколениям самобытность народов нашей многонациональной страны, укреплять любовь к своей малой Родине и знания о ней. Кстати, к празднованию присоединяются не только жители Республики, но и гости. Радует, что они выражают искренний интерес и уважение к культурному наследию якутов. Мероприятие всегда проходит ярко, насыщенно. Мы рады, что станем частью большого праздника!»

В этом году национальный праздник «Ысыах Туймаады-2025», посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в Российской Федерации и Году защитника Родины в Республике Саха. В окружной администрации города заявили, что по организации праздника была проведена серьезная и масштабная работа.

Жителей и гостей Якутии ожидает насыщенная двухдневная культурная и спортивная программа, в которой традиционно будут: народные игры, обряды, обильное угощение и кумысопитие, танцы, конкурсы, мастер-классы, конные скачки, соревнования мужчин в различных спортивных соревнованиях и играх и многое другое. «Ысыах Туймаады-2025» станет самым незабываемым летним событием в Якутске! Приглашаем жителей и гостей Республики присоединиться к празднованию!

Дата: 28-29 июня

Время: с 8:00

Место: Ус Хатын, Якутск

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