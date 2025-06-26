Солид Банк заявил в рамках ПМЭФ-2025 о готовности плотно сотрудничать с бизнесом Камчатки

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме продолжилось обсуждение развития Трансарктического транспортного коридора. Эксперты назвали создание и развитие сквозного морского маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока – ответом России на те вызовы, которые встали перед ней во внешней торговле. И эту тему точно можно назвать одной из ключевых в рамках ПМЭФ-2025.

На ПМЭФ-2025 состоялась очередная встреча представителей власти и бизнеса Камчатского края с китайскими партнерами по вопросам развития Северного морского пути (СМП), его инфраструктуры. в том числе, береговой. Стороны выражают глубокую заинтересованность по этому вопросу, а также плотно сотрудничают. Договоренности о сотрудничестве с иностранными партнерами – это большой вклад в развитие СМП, а также в развитие Камчатского края.

В деловых переговорах и встрече активно принимал участие Дмитрий Анатольевич Коростелев – Управляющий Камчатским филиалом АО «Солид Банк». Он подчеркнул, что Солид Банк, как банк с дальневосточными корнями, как банк, заинтересованный в продвижении интересов опережающего развития экономики Дальнего Востока, экономики России, не мог остаться в стороне от участия в переговорах по важнейшей задаче – развитию инфраструктуры Севморпути.

Также Дмитрий Анатольевич заявил: «Солид Банк готов рассматривать и поддерживать предпринимательские инициативы и проекты, связанные с развитием и реализацией инфраструктуры СМП.»

Солид Банк предлагает широкий спектр услуг бизнесу: кредиты, депозиты, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, полное ведение и сопровождение ВЭД. Стоит отметить, что Банк предлагает комплексную помощь бизнесу в ведении ВЭД, а также активно контролирует информационное пространство, поэтому готов предоставить для своевременных расчетов альтернативные решения и направления. Важны все отрасли, которые помогут в развитии Камчатского края, а также в развитии Севморпути. Поэтому сейчас Камчатский филиал Банка открыт к сотрудничеству с любыми видами и формами деятельности, и готов выступить в роли их финансового партнера.

Справочная информация

АО «Солид Банк» – универсальный коммерческий банк, основан в 1991 г. на Камчатке. В 2017 г. головной офис переведен в г. Владивосток. Офисы банка расположены по всей стране: в ДФО, СФО, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Москве, Туле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Большая часть офисов находится на Дальнем Востоке. Более 30 лет АО «Солид Банк» оказывает полный спектр услуг бизнесу и частным клиентам. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329 от 25.05.2017 г.