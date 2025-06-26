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Управляющий филиала Солид Банка на Камчатке присоединился к забегу на ПМЭФ-2025

С 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге традиционно проходил XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это событие уже стало поистине уникальным и самым долгожданным в году в мире экономики и бизнеса. Солид Банк не мог пропустить такое мероприятие. Начнем делиться итогами и расскажем, как ПМЭФ-2025 прошел для нас.

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Открыли ПМЭФ-2025 утренним благотворительным забегом на 5 км по историческому центру города. Это было яркое и динамичное мероприятие для участников и наблюдателей. Прошел забег 19 июня под названием «Борись и побеждай». В нем приняло участие около 2000 бегунов, в числе которых был Управляющий Камчатским филиалом АО «Солид Банк» – Дмитрий Анатольевич Коростелев.

Дмитрий Анатольевич поделился с нами о своем участии и самом событии: «Решил тоже присоединиться к забегу на ПМЭФ. Хороший повод для объединения в поддержку здорового образа жизни. Регулярная физическая активность помогает не только чувствовать себя в форме в жизни, но и держать тонус в работе.  и дисциплину. Чувствовалось единение бегунов и поддержка зрителей, даже непогода ничуть не омрачила мероприятие и мой личный настрой на работу на ПМЭФ!»

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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