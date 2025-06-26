Альфа-Банк заключил более 20 соглашений на ПМЭФ-2025

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк подписал соглашения и меморандумы с Правительствами областей, государственными организациями и крупными российскими компаниями.

Альфа-Банк профинансирует ключевые отрасли российской экономики, о чем свидетельствуют соглашения, подписанные на ПМЭФ-2025. Банк усилит партнёрство с АВТОВАЗом — крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Еще Альфа-Банк инвестирует в новый проект агрохолдинга ГК «ТАВРОС» — крупный птицеводческий комплекс в Ленинградской области, а также будет развивать цифровые сервисы для владельцев недвижимости с застройщиком ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ, входящим в ТОП-25 лидеров в стране.

Кроме того, банк поможет ускорить интернет по всей России — вместе с ВЭБ.РФ и компанией «Атлас», поддержит градообразующие предприятия совместно с группой «Росхим» и профинансирует обновление инфраструктуры РЖД на сумму до 490 млрд рублей.

На форуме были заключены соглашения с Министерством науки и высшего образования России и с Федеральным агентством по делам молодежи, в рамках которых стороны будут активно взаимодействовать по проектам совместных образовательных и предпринимательских мероприятий для молодежи, студентов и сотрудников высших учебных заведений, научных сотрудников.

Российских предпринимателей также поддержат в рамках договорённостей Альфа-Банка и Почты России, а китайских — благодаря меморандуму с Союзом китайских предпринимателей.

Соглашения банка на ПМЭФ предусматривают и экологическую повестку. Альфа-Банк поддержит производство сверхлегких бутылок от компании «Сибстекло». С РЭО и УКООЛО банк договорился о финансировании комплекса по переработке отходов в Ленинградской области.

Также Альфа-Банк будет участвовать в социально значимых инициативах и помогать развивать потенциал регионов. Подписали соглашения о сотрудничестве с Самарской, Кировской, Липецкой, Пензенской областями, Хабаровским и Забайкальским краями, Республикой Тыва и Республикой Марий Эл, ХМАО-Югра и Удмуртией.