Альфа-Банк запустил своего мобильного оператора Альфа-Мобайл

Альфа-Банк запустил мобильного оператора Альфа-Мобайл. Абоненты могут пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом по всей стране, совершать бесплатные звонки на номера Альфа-Мобайл и общаться в мессенджерах без ограничений.

«Создание MVNO — это важный шаг в реализации нашей стратегии по развитию розничного бизнеса, ориентированной на ежедневные банковские услуги. Запуск Альфа-Мобайл не только существенно расширяет перечень услуг для наших клиентов, но также помогает лучше защищать их финансовые активы от мошенников и увеличивает нашу клиентскую базу благодаря сотрудничеству с Билайн.

С Альфа-Мобайл у абонентов появляется возможность пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом, не выходя за пределы единой экосистемы Альфа-Банка, гарантируя при этом высокий уровень безопасности персональных данных», — отметил Андрей Литвинов, генеральный директор Альфа-Мобайл.

Для всех клиентов предусмотрена защита от мошенников, звонков с подменных номеров и маркировка нежелательных рекламных звонков. Абоненты могут обратиться в службу поддержки в любое время привычным способом — через приложение банка или по телефону.

Мобильная связь от Альфа-Банка уже доступна для подключения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирской, Челябинской и Самарской областях. До конца июня 2025 года планируется запуск услуг в Саратове и Твери. К концу года планируется охватить 50 субъектов страны.

Перейти на Альфа-Мобайл можно как со своим номером, так и оформить новый. Заказать обычную карту можно в приложении банка или Альфа-Онлайн, а электронную карту eSIM — в любом ближайшем отделении.

Интеграция финансовых и телеком-услуг реализована в партнерстве с технологической платформой Forward MVNO, разработанной российской IT-компанией Форвард-Телеком.