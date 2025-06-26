Альфа-Банк и Высшая школа бизнеса ВШЭ расширяют сотрудничество в сфере образования

Альфа-Банк и Высшая школа бизнеса ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие образовательных программ в сфере бизнес-информатики.

Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон и открывает новые возможности для интеграции практических компетенций в обучение студентов. Альфа-Банк станет партнером сразу двух бакалаврских программ ВШБ — «Бизнес-информатика» и «Управление цифровым продуктом». Топ-менеджеры и ключевые эксперты банка войдут в состав Академических советов обеих программ и совместно с преподавателями ВШБ ВШЭ займутся развитием учебных планов и усилением практической направленности обучения. Все это — часть масштабной программы Альфа-Будущее.

«Мы убеждены, что качественное образование должно идти рука об руку с практическим опытом и современными профессиональными знаниями. Благодаря сотрудничеству с Высшей школой бизнеса ВШЭ мы предлагаем студентам уникальные условия для профессионального роста, готовим выпускников, востребованных рынком. Мы рады видеть перспективных молодых специалистов в нашем банке, которые смогут внести значительный вклад в развитие финтеха как нашего банка, так и страны в целом», — подчеркнул Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Отдельный акцент сотрудничества — поддержка талантливых студентов. В рамках соглашения Альфа-Банк учреждает десять грантов для студентов программы «Управление цифровым продуктом». Грант покроет 50% стоимости годового обучения, а претендовать на него смогут абитуриенты, поступающие на программу в 2025 году. Это значимый вклад в поддержку талантливых студентов и развитие кадрового потенциала цифровой экономики.

Среди других, не менее важных инициатив — совместные лекции, мастер-классы, научные исследования и деловые мероприятия, а также создание реальных кейсов на основе опыта банка.

«Сотрудничество с Альфа-Банком позволяет нам делать образовательные программы еще ближе к практике. У студентов появляется возможность не только учиться у профессионалов отрасли, но и работать над реальными задачами бизнеса, получать экспертную поддержку и профессиональные ориентиры. Это особенно важно в таких быстро развивающихся направлениях, как бизнес-информатика и управление цифровыми продуктами», — отметил Евгений Зараменских, руководитель департамента бизнес-информатики, академический руководитель программы «Бизнес-информатика» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Партнерство между Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ и Альфа-Банком развивается не первый год. Заключенное соглашение — еще один шаг к более тесному взаимодействию бизнеса и образования, в центре которого — подготовка специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики и умеющих работать в реальных условиях рынка.