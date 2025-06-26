Альфа-Банк запустил новый цифровой сервис для бенефициаров банковских гарантий

Клиенты банка могут оперативно управлять гарантиями в режиме онлайн в личном кабинете.

Теперь клиенты Альфа-Банка могут управлять гарантиями в режиме онлайн, а подтвердить выдачу гарантии с электронной подписью банка - с помощью одного клика. Интерфейс личного кабинета интуитивно понятен, в нем можно в режиме реального времени посмотреть всю ключевую информацию о банковской гарантии: её статус, сумму, срок действия и условия.

Также есть возможность получить в любое время доступ к архиву электронных гарантий, в котором хранятся скан-копии бумажных гарантий, и оригиналам в электронном виде.

«Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта, что делает взаимодействие наших клиентов с банком удобным и быстрым. Новый сервис позволит значительно упростить процесс управления банковскими гарантиями, сократить временные затраты и повысить прозрачность операций», — подчеркнул Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

Сервис доступен для корпоративных клиентов и партнеров банка круглосуточно, что позволяет работать с банковскими гарантиями 24/7 без посещения офисов банка. При этом все документы соответствуют требованиям законодательства и передаются исключительно по безопасным защищенным каналам связи.

Чтобы получить доступ к личному кабинету можно обратиться к персональному менеджеру или воспользоваться разделом «Входящие гарантии» в интернет-банке.