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ПДС: до 360 000 рублей можно получить с новой программой сбережений от государства в Примсоцбанке

Банк России и Министерство финансов запустили программу долгосрочных сбережений, которая позволит гражданам создать стабильный капитал при поддержке государства. Реализация программы осуществляется совместно с надежным партнером – АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Ключевые преимущества программы:

  • Государственная поддержка до 36 000 рублей ежегодно (до 360 000 рублей за 10 лет);

  • Налоговый вычет до 88 000 рублей в год;

  • Гарантированная доходность от 15% годовых в 2025 году;

  • Гибкие выплаты – как единовременные, так и регулярные;

  • Досрочное снятие средств в особых жизненных ситуациях;

  • Полная защита сбережений до 2 800 000 рублей от АСВ;

  • Возможность наследования накоплений. 

Программа подходит для всех возрастов: от молодежи до старшего поколения. Доступны досрочные выплаты в особых жизненных ситуациях.

Простое подключение и управление:

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«Участие в программе начинается с минимального первоначального взноса в 30 000 рублей. Далее можно пополнять счет от 1 000 рублей в любое удобное время. Участники получают доступ к государственным льготам и могут выбрать наиболее подходящий формат выплат. Подробнее со всей информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте или позвонив по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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