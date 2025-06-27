Примсоцбанк открывает новую страницу инвестиций: драгоценные монеты теперь в продаже

Примсоцбанк объявляет о продаже памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов.

Монеты из драгоценных металлов становятся все более популярным инструментом инвестирования. Они представляют собой не только финансовый актив, но и часть культурного наследия, что делает их особенно привлекательными для долгосрочных вложений.

Ключевые преимущества инвестирования в монеты:

• Стабильный доход в долгосрочной перспективе;

• Эффективная диверсификация инвестиционного портфеля;

• Налоговые льготы – операции с монетами не облагаются НДС;

• Защита капитала в периоды экономической нестабильности;

• Исторически подтвержденный рост стоимости.

К слову, в Примсоцбанке кроме инвестиционных монет, на продажу есть слитки из драгоценных металлов пробами от 1 до 500 граммов. А также возможность подключить обезличенный металлический счет, который позволит безопасно хранить, совершать операции покупки/продажи драгметалла в мобильном приложении!

«Приобрести монеты можно в отделении Примсоцбанка по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 44 корпус 2. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант инвестиций с учетом ваших финансовых целей и предпочтений. Со всей информацией вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.