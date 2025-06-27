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Примсоцбанк открывает новую страницу инвестиций: драгоценные монеты теперь в продаже

Примсоцбанк объявляет о продаже памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов.

Монеты из драгоценных металлов становятся все более популярным инструментом инвестирования. Они представляют собой не только финансовый актив, но и часть культурного наследия, что делает их особенно привлекательными для долгосрочных вложений.

Ключевые преимущества инвестирования в монеты:

•             Стабильный доход в долгосрочной перспективе;

•             Эффективная диверсификация инвестиционного портфеля;

•             Налоговые льготы – операции с монетами не облагаются НДС;

•             Защита капитала в периоды экономической нестабильности;

•             Исторически подтвержденный рост стоимости.

К слову, в Примсоцбанке кроме инвестиционных монет, на продажу есть слитки из драгоценных металлов пробами от 1 до 500 граммов. А также возможность подключить обезличенный металлический счет, который позволит безопасно хранить, совершать операции покупки/продажи драгметалла в мобильном приложении!

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«Приобрести монеты можно в отделении Примсоцбанка по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 44 корпус 2. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант инвестиций с учетом ваших финансовых целей и предпочтений. Со всей информацией вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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