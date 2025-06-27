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Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

Примсоцбанк сообщает, что с 23 июня 2025 года снижает процентные ставки по всем ипотечным программам. 

Что изменилось?

  • Минимальная процентная ставка от 23% годовых.

Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести:

  • Квартиру, апартаменты, долю или комнату;

  • Ипотеку на строительство дома (не льготные программы);

  • Жилой дом с земельным участком;

  • Земельный участок;

  • Дачный домик;

  • Взять денежные средства под залог недвижимости;

  • Коммерческую недвижимость.

Условия:

  • Сумма: от 500 000 до 10 000 000 рублей;

  • Первоначальный взнос от 20%;

  • Возраст заемщика от 21 до 70 лет.  

«Не упустите шанс сделать свою мечту о собственном жилье реальностью! Наши специалисты готовы помочь вам с выбором программы и оформлением документов. Узнать подробности вы можете на официальном сайте, в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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