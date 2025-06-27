Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

Примсоцбанк сообщает, что с 23 июня 2025 года снижает процентные ставки по всем ипотечным программам.
Что изменилось?
- Минимальная процентная ставка от 23% годовых.
Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести:
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Квартиру, апартаменты, долю или комнату;
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Ипотеку на строительство дома (не льготные программы);
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Жилой дом с земельным участком;
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Земельный участок;
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Дачный домик;
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Взять денежные средства под залог недвижимости;
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Коммерческую недвижимость.
Условия:
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Сумма: от 500 000 до 10 000 000 рублей;
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Первоначальный взнос от 20%;
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Возраст заемщика от 21 до 70 лет.
«Не упустите шанс сделать свою мечту о собственном жилье реальностью! Наши специалисты готовы помочь вам с выбором программы и оформлением документов. Узнать подробности вы можете на официальном сайте, в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.