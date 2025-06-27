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Примсоцбанк для малого бизнеса: оформить кредит можно по стоимости, привязанной к ключевой ставке Банка России

Примсоцбанк предлагает выгодные условия кредитования для малого и среднего бизнеса – получить финансирование по ставке, привязанной к ключевой ставке Центрального банка (ЦБ).

«Это означает, что при снижении ключевой ставки ЦБ у клиентов Примсоцбанка, оформивших кредит, ставка автоматически изменяется в меньшую сторону. Без предоставления дополнительных документов и обращений в банк», – говорится в сообщении банка

Со всей информацией о программе и условиях кредитования юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подробнее ознакомиться на официальном сайте, в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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