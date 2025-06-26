Кэшбэк на июль с Примсоцбанком: выберите выгодные категории для ваших покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщает, что с 25 июня 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на июль.
В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:
- Маркетплейсы до 10%;
- Парки, аттракционы, детские центры до 10%;
- Аптеки до 10%;
- Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд до 5%;
- Спорттовары, спорт до 10%;
- Супермаркеты и универсамы до 3%;
- Техника до 10%;
- Путешествия до 10%;
- Домашние животные до 10%;
- 4 рубля за поездку на общественном транспорте.
А для держателей зарплатных карт от Примсоцбанка, помимо 4 категорий из общего списка, стала доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:
- Яндекс+АЗС до 10%;
- Такси до 10%;
- Кино и развлечения до 10%.
Краткая инструкция для выбора категорий:
- Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».
- Начните экономить уже сейчас – выберите свои категории кэшбэка на июль и получайте выгоду от каждой покупки с Примсоцбанком
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