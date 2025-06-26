Кэшбэк на июль с Примсоцбанком: выберите выгодные категории для ваших покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщает, что с 25 июня 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на июль.

В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

Маркетплейсы до 10%;

Парки, аттракционы, детские центры до 10%;

Аптеки до 10%;

Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд до 5%;

Спорттовары, спорт до 10%;

Супермаркеты и универсамы до 3%;

Техника до 10%;

Путешествия до 10%;

Домашние животные до 10%;

4 рубля за поездку на общественном транспорте.

А для держателей зарплатных карт от Примсоцбанка, помимо 4 категорий из общего списка, стала доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

Яндекс+АЗС до 10%;

Такси до 10%;

Кино и развлечения до 10%.

Краткая инструкция для выбора категорий: