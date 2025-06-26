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Кэшбэк на июль с Примсоцбанком: выберите выгодные категории для ваших покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщает, что с 25 июня 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на июль.

В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

  • Маркетплейсы до 10%;
  • Парки, аттракционы, детские центры до 10%;
  • Аптеки до 10%;
  • Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд до 5%;
  • Спорттовары, спорт до 10%;
  • Супермаркеты и универсамы до 3%;
  • Техника до 10%;
  • Путешествия до 10%;
  • Домашние животные до 10%;
  • 4 рубля за поездку на общественном транспорте.

А для держателей зарплатных карт от Примсоцбанка, помимо 4 категорий из общего списка, стала доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

  • Яндекс+АЗС до 10%;
  • Такси до 10%;
  • Кино и развлечения до 10%.

Краткая инструкция для выбора категорий:

  • Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».
  • Начните экономить уже сейчас – выберите свои категории кэшбэка на июль и получайте выгоду от каждой покупки с Примсоцбанком
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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