Акция «Переводы с Юнистрим – подарки от Примсоцбанка»: шанс выиграть до 10 000 рублей за перевод

Банк заявил о старте новой акции «Переводы с Юнистрим – подарки от Примсоцбанка», которая подарит возможность получить денежные призы за обычные переводы.

Напомним, «Юнистрим» – это международная платежная система, специализирующаяся на денежных переводах для физических лиц. Благодаря широкой сети, насчитывающей более 300 000 пунктов выдачи по всему миру, клиенты могут отправлять переводы с получением наличных.

Условия участия максимально просты:

Наличие у клиента дебетовой карты Примсоцбанка любого Тарифного плана;

Совершить перевод через систему Юнистрим;

Сумма перевода – от 50 000 рублей.

Призовой фонд акции включает:

Ежемесячный розыгрыш: до 18 числа каждого месяца в период проведения акции 5 победителей получат по 2 000 рублей ;

; Квартальный суперприз: в конце акции 1 победитель получит 10 000 рублей .

. Важно: Победители каждого периода будут определяться с помощью генератора случайных чисел и получат SMS-уведомление о выигрыше.

«Не упустите свой шанс стать участником акции от Примсоцбанка и получить приятный денежный бонус за обычный перевод! Подробности об участии можно узнать в офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.



Срок действия акции – 23.06.2025 - 30.09.2025