Акция «Переводы с Юнистрим – подарки от Примсоцбанка»: шанс выиграть до 10 000 рублей за перевод

Банк заявил о старте новой акции «Переводы с Юнистрим – подарки от Примсоцбанка», которая подарит возможность получить денежные призы за обычные переводы.
Напомним, «Юнистрим» – это международная платежная система, специализирующаяся на денежных переводах для физических лиц. Благодаря широкой сети, насчитывающей более 300 000 пунктов выдачи по всему миру, клиенты могут отправлять переводы с получением наличных.
Условия участия максимально просты:
- Наличие у клиента дебетовой карты Примсоцбанка любого Тарифного плана;
- Совершить перевод через систему Юнистрим;
- Сумма перевода – от 50 000 рублей.
Призовой фонд акции включает:
- Ежемесячный розыгрыш: до 18 числа каждого месяца в период проведения акции 5 победителей получат по 2 000 рублей;
- Квартальный суперприз: в конце акции 1 победитель получит 10 000 рублей.
- Важно: Победители каждого периода будут определяться с помощью генератора случайных чисел и получат SMS-уведомление о выигрыше.
«Не упустите свой шанс стать участником акции от Примсоцбанка и получить приятный денежный бонус за обычный перевод! Подробности об участии можно узнать в офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.
Срок действия акции – 23.06.2025 - 30.09.2025
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