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Акция «Переводы с Юнистрим – подарки от Примсоцбанка»: шанс выиграть до 10 000 рублей за перевод

Банк заявил о старте новой акции «Переводы с Юнистрим – подарки от Примсоцбанка», которая подарит возможность получить денежные призы за обычные переводы.

Напомним, «Юнистрим» – это международная платежная система, специализирующаяся на денежных переводах для физических лиц. Благодаря широкой сети, насчитывающей более 300 000 пунктов выдачи по всему миру, клиенты могут отправлять переводы с получением наличных.

Условия участия максимально просты:

  • Наличие у клиента дебетовой карты Примсоцбанка любого Тарифного плана;
  • Совершить перевод через систему Юнистрим;
  •  Сумма перевода – от 50 000 рублей.

Призовой фонд акции включает:

  •  Ежемесячный розыгрыш: до 18 числа каждого месяца в период проведения акции 5 победителей получат по 2 000 рублей;
  • Квартальный суперприз: в конце акции 1 победитель получит 10 000 рублей.
  • Важно: Победители каждого периода будут определяться с помощью генератора случайных чисел и получат SMS-уведомление о выигрыше.

«Не упустите свой шанс стать участником акции от Примсоцбанка и получить приятный денежный бонус за обычный перевод! Подробности об участии можно узнать в офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции – 23.06.2025 - 30.09.2025

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxwd65Be

/ Сибирское Информационное Агентство /
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