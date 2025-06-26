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Иркутяне стали чаще красть цветы с городских клумб

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Специалисты уже высадили 72 клумбы и украсили 1754 подвесных и напольных вазона. Летом текущего года растения сильно пострадали от вандалов.

Так, на Ленина, 40 в день посадки неизвестный мужчина вырвал несколько плетей петуньи, а две женщины выкопали часть рассады. На Волжской кражи происходят ежедневно. Два каменных вазона из 20 уже полностью опустошены. То же самое наблюдается и у памятника Якову Похабову. В сквере имени Кирова вандалы вырвали алиссум и бегонию возле бордюра. Особенно сильно пострадали клумбы на бульваре Гагарина, в парке Парижской коммуны и сквере Волконских, где растения вырывают с корнем и вытаптывают.

«Мы вкладываем много сил в озеленение города, но сталкиваемся с постоянными случаями хищения и уничтожения цветов», – с сожалением отмечает директор «Горзеленхоза» Виктория Стець.

Напомни, что в этом году на клумбы Иркутска полмиллиона цветов. Многие объекты будут оформлены в русском национальном стиле с ковровыми орнаментами, элементами народных промыслов. Дизайн-проекты разрабатывали заранее специально для каждой территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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