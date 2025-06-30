Примсоцбанк расширяет спектр услуг: теперь ОСАГО доступно во всех офисах

Теперь оформить полис ОСАГО можно в любом отделении Примсоцбанка — быстро, удобно и без лишних хлопот.

Преимущества оформления ОСАГО в Примсоцбанке:

Электронный полис — забудьте о проблемах с хранением документа. Полис хранится в электронном виде и всегда под рукой;

Финансовая защита — страхование поможет сохранить ваши средства в случае, если вы станете виновником ДТП;

Полное возмещение — покрытие ущерба, причиненного чужому автомобилю, имуществу или здоровью третьих лиц.

«Защитите себя и своих близких на дороге уже сегодня! Обратитесь в ближайшее отделение Примсоцбанка, и наши специалисты помогут вам выбрать оптимальные условия страхования и ответят на все вопросы. С подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте», – говорится в сообщении банка.