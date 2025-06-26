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ИРНИТУ создал консорциум для развития химических технологий

На международном форуме химической промышленности в Иркутске ректор Иркутского национального исследовательского технического университета ИРНИТУ Михаил Корняков подписал соглашение о создании консорциума по стратегическому проекту «Химический конструктор для модульных производств».

Инициатива объединит науку и бизнес для развития малотоннажной химии в России.

«Мы даем старт успешной реализации проекта, который поможет насытить рынок модульными химическими производствами», – заявил ректор.

Проект предполагает создание цифровых решений для быстрой разработки химических соединений и мобильных производственных модулей. Первыми участниками консорциума стали ведущие химические компании из разных регионов России.

Ранее ИРНИТУ запатентовал новую конструкцию беспилотника. Ее придумал и разработал доцент кафедры электрических станций, сетей и систем Степан Тигунцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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