Циан: Жилье становится доступнее везде, кроме Иркутска

Анализ рынка недвижимости показал резкую разницу в доступности жилья по стране. В то время как в Новокузнецке или Кемерово однокомнатную квартиру можно купить за 44-51 среднюю зарплату, в Сочи потребуется 178 зарплат – почти 15 лет накоплений.

«Формально доступность жилья за последний год повысилась, т.к. размер заработной платы увеличился сильнее, чем стоимость «однушек» – на 14% и 6% соответственно в среднем по городам, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики».

Иркутск оказался единственным городом, где за последний год доступность жилья не улучшилась. За три прошедших года стоимость «однушки» в столице Приангарья увеличилась на 10 зарплат: показатель достиг 68 (5,6 года). В среднем по России на покупку «однушки» теперь требуется 70 зарплат против 75 год назад.

Ранее Иркутская область заняла 43 место в России по благосостоянию населения. На одну зарплату жители региона могут себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.