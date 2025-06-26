16% компаний могут сократить зарплаты сотрудникам в ближайший год

16,5% российских компаний рассматривают возможность сокращения зарплат в ближайший год. Основной причиной называют падение выручки и необходимость оптимизации расходов.

«Первыми под сокращение зарплат попадут линейные сотрудники – такой вариант рассматривают 56,7% компаний», – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Актион Бухгалтерия».

Только 3,6% предприятий планируют начать снижение оплаты труда в ближайший месяц. При этом большинство компаний (93,3%) не сокращали зарплаты сотрудникам в последние 2-3 года.

Ранее генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что экономика низких зарплат подошла к концу. Демографический спад и рекордно низкая безработица заставляют компании конкурировать за кадры деньгами, а не административными мерами.