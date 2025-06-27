Спасатели из Иркутской области помогут потушить лесные пожары в Забайкалье

МЧС России направило дополнительную группировку пожарных из Иркутской области для защиты населенных пунктов Забайкалья от лесных возгораний. В ее состав вошли 50 человек и 10 единиц техники.

«На вооружении специалистов все необходимое оборудование, а также беспилотные летательные аппараты для мониторинга обстановки. Огнеборцы будут направлены в районы с наиболее сложной обстановкой», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время в Забайкалье сохраняется угроза распространения огня на населенные пункты из-за сильного ветра. Возгорания тушат с земли и воздуха.