Новости

Спасатели из Иркутской области помогут потушить лесные пожары в Забайкалье

МЧС России направило дополнительную группировку пожарных из Иркутской области для защиты населенных пунктов Забайкалья от лесных возгораний. В ее состав вошли 50 человек и 10 единиц техники.

«На вооружении специалистов все необходимое оборудование, а также беспилотные летательные аппараты для мониторинга обстановки. Огнеборцы будут направлены в районы с наиболее сложной обстановкой», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время в Забайкалье сохраняется угроза распространения огня на населенные пункты из-за сильного ветра. Возгорания тушат с земли и воздуха.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес