Пешеходный настил и забор обновят у Сарайского пляжа на острове Ольхон

На острове Ольхон в Иркутской области обновят инфраструктуру, которую активно используют туристы. Работы проводят каждый год: они уже начались и будут продолжаться в течение июня.

«Госинспекторы Островного участкового лесничества ежегодно вкапывают новые столбы вдоль Сарайского пляжа: древесина не выдерживает байкальскую погоду. В замене регулярно нуждаются столбы и перекладины у мыса Бурхан», – пояснили в «Заповедном Прибайкалье»

Также обновят доски и брус пешеходного настила на самом пляже: он позволяет гулять по этой территории без вреда для природы Ольхона. Забор, в свою очередь, служит ограничением для проезда транспорта.

Объекты были установлены в 2016-2017 годах: это позволило создать экологопросветительскую среду и возможности для организованного отдыха гостей острова и местных жителей.