Байкало-Ленский заповедник загорелся в Иркутской области

В Иркутской области зафиксирован пожар на территории Байкало-Ленского заповедника. Он произошел из-за неблагоприятных погодных явлений.

«Лесной пожар действует в Байкало-Ленском заповеднике. Стихия охватила более 90 гектаров леса в труднодоступной местности. Сильный ветер на некоторых участках превратил пожар в верховой. Предварительная причина огня – сухая гроза», – сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

Огонь тушат специалисты «Авиалесоохраны» как с земли, так и с воздуха: задействована авиация с водосливными устройствами.