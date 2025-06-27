Иркутянку ужалила ядовитая медуза во Вьетнаме: анафилактический шок, клиническая смерть

Жительница Иркутска пострадала во время отдыха в городе Фукуоке во Вьетнаме. Она встретилась с опасной ядовитой медузой, которую называют «морская оса», во время купания в море.

«У моей хорошей знакомой из Иркутска теперь второй день рождения. На отдыхе во Вьетнаме, на Фукуоке, ее ужалила медуза. <…> Она всеми щупальцами впилась ей в руку, частично захватив и ногу. Анафилактический шок, клиническая смерть. Катю еле откачали», – поделилась на своей странице в соцсетях блогер Ирина Хорошева.

Медуза, которая ужалила женщину, имела двухметровые щупальца, сплошь покрытые стрекательными клетками: они содержат один из самых сильных ядов на планете. Особенностью животного является прозрачность, потому его трудно заметить в воде.

Чаще всего подобные обитатели встречаются в прибрежных водах северной Австралии, Новой Гвинеи и Индонезии. Во Вьетнаме они также водятся, но попадаются значительно реже.