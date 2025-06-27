Женщина пыталась незаконно ввезти из Таиланда в Иркутск 19 кг волос

Необычный груз обнаружили в чемодане у жительницы Братска: она незаконно пыталась ввезти в Иркутск из Таиланда 19 кг волос.

Фото: Сибирское таможенное управление

«В ее багаже должностные лица таможенного поста «Аэропорт Иркутск» обнаружили пять прозрачных полиэтиленовых пакетов, в которые были расфасованы 98 пучков искусственных волос разных цветов длиной от 60 до 70 см», – пояснили в Сибирском таможенном управлении.

Женщина пояснила, что купила товар в Таиланде для использования в своей работе – плетения дредов, кос, брейдов. Партию признали коммерческой, соответственно, она подлежит декларации. Стоимость составляет 53 тыс. рублей.

Заведено административное дело: сибирячке грозит штраф в размере одной второй до двукратного от стоимости товаров с их конфискацией или без таковой.