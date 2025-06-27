Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО «ИНК-Капитал» высокий кредитный рейтинг АА (RU), прогноз «Стабильный».

Данный кредитный рейтинг был присвоен АО «ИНК-Капитал» впервые. Рейтинговое агентство повысило рейтинг компании сразу на две ступени. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Повышение кредитного рейтинга от АКРА — это заслуженное признание наших достижений в области управления финансовой устойчивостью, рентабельностью, диверсификации бизнеса. Сегодня компания завершает масштабную инвестиционную программу по строительству объектов газохимического кластера в Восточной Сибири и переходит к этапу эксплуатации новых производственных объектов, повышению производительности по ключевым направлениям деятельности. Ставим во главу угла на ближайшую короткую перспективу эффективность использования всех видов ресурсов, видим для этого хороший потенциал», – сообщил главный управляющий директор ИНК Яков Гинзбург.

Кредитный рейтинг АО «ИНК-Капитал» обусловлен сильной оценкой операционного-риск профиля, крупным размером бизнеса компании, очень высокой рентабельностью, сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой, а также очень высоким уровнем покрытия процентных платежей.

Сильный операционный риск-профиль обусловлен средней оценкой рыночной позиции компании, очень сильным бизнес-профилем, сильной оценкой географической диверсификации и высокой оценкой корпоративного управления.

Высокая оценка бизнес-профиля компании обусловлена низкой себестоимостью добычи, большими запасами углеводородов и диверсификацией бизнеса, включая производство полимеров на Иркутском заводе полимеров. Сильная географическая диверсификация компании связана с широким доступом к рынкам сбыта и выгодным расположением производственных активов вблизи рынков Юго-Восточной Азии.

Высокая оценка корпоративного управления включает эффективные стратегию, структуру управления, управление рисками и финансовую прозрачность. Кроме того, компания демонстрирует низкую долговую нагрузку и высокую способность обслуживать долг.