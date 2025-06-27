ЕС не смог принять 18-й пакет санкций — кто поставил вето?

Страны Европейского союза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта. Несмотря на то, что работа над новыми ограничениями находится на продвинутой стадии, окончательное утверждение пока не состоялось. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в скором завершении переговоров.

По информации издания Index, вето на пакет наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после переговоров с Урсулой фон дер Ляйен не достиг компромисса. Чтобы избежать формального отклонения санкций, их исключили из повестки, передаёт РК.

Тем временем, как сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники, страны ЕС договорились продлить действующие санкции против России еще на шесть месяцев. Для принятия новых мер необходимо единогласное одобрение всех 27 членов ЕС.

Предлагаемый 18-й пакет включает снижение потолка цен на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запрет транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также ограничение работы банков, обходящих санкции.

Против новых мер выступают не только Словакия, но и Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждает о росте коммунальных платежей в Европе. Фицо обещает блокировать санкции до урегулирования вопросов по поставкам газа после 2027 года.

В Кремле считают санкции незаконными и требуют их отмены, утверждая, что ограничения в первую очередь вредят Европе.