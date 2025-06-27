Трамп объявляет о подписании торговой сделки с Китаем — что дальше?

Президент США Дональд Трамп объявил, что 25 июня Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем. В своем выступлении в Белом доме Трамп упомянул торгового представителя Джеймисона Грира и отметил активность в заключении сделок. Он не раскрыл подробности соглашения, но сообщил, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин — до 10%.

Трамп также намекнул, что следующей страной для подписания соглашения может стать Индия, подчеркнув, что США не намерены заключать сделки со всеми странами. В начале июня США и Китай провели второй раунд торговых переговоров в Лондоне, где достигли рамочного соглашения, ранее заключенного в Женеве, сообщает РБК.

В рамках соглашения США также разрешат китайским студентам обучаться в американских вузах.

В апреле Трамп ввел «взаимные» тарифы на продукцию из более чем 180 стран, но позже сделал отсрочку для ближайших партнеров США.