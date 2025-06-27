Отмена льготной ипотеки не остановила рост цен: где жилье дорожает быстрее всего

В Казани, Омске и Челябинске отмена льготной ипотеки не остановила рост цен на новостройки — они выросли за год на 19–20%, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные агентства «Этажи». Несмотря на общее замедление темпов подорожания жилья в крупных российских городах после завершения программы господдержки, в этих мегаполисах цены продолжают стремительно расти.

В среднем по городам-миллионникам рост цен на новостройки за год составил 9,4%, что вдвое меньше, чем при действии льготной ипотеки (21,5%). Однако в Казани цены увеличились на 20,3%, достигнув 210,1 тыс. рублей за кв. м. За пять лет стоимость жилья в городе выросла на 143,2%.

Омск занял второе место с ростом цен на 19,9% до 152,1 тыс. рублей за кв. м. За пять лет новостройки в Омске подорожали рекордно — на 243,7%. В последние годы рост цен здесь был неравномерным, но годовой прирост в 2025 году превысил показатели предыдущих лет.

Челябинск замыкает тройку лидеров с ростом цен на 19,5% и средней стоимостью 133,1 тыс. рублей за кв. м. За пять лет жилье в городе подорожало на 158,1%.