Новости

Отмена льготной ипотеки не остановила рост цен: где жилье дорожает быстрее всего

Читайте также:

Девелоперы тормозят стройку из-за нехватки денег и рабочих
26 июня 2025
Отложена программа льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет
20 июня 2025

В Казани, Омске и Челябинске отмена льготной ипотеки не остановила рост цен на новостройки — они выросли за год на 19–20%, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные агентства «Этажи». Несмотря на общее замедление темпов подорожания жилья в крупных российских городах после завершения программы господдержки, в этих мегаполисах цены продолжают стремительно расти.

В среднем по городам-миллионникам рост цен на новостройки за год составил 9,4%, что вдвое меньше, чем при действии льготной ипотеки (21,5%). Однако в Казани цены увеличились на 20,3%, достигнув 210,1 тыс. рублей за кв. м. За пять лет стоимость жилья в городе выросла на 143,2%.

Омск занял второе место с ростом цен на 19,9% до 152,1 тыс. рублей за кв. м. За пять лет новостройки в Омске подорожали рекордно — на 243,7%. В последние годы рост цен здесь был неравномерным, но годовой прирост в 2025 году превысил показатели предыдущих лет.

Челябинск замыкает тройку лидеров с ростом цен на 19,5% и средней стоимостью 133,1 тыс. рублей за кв. м. За пять лет жилье в городе подорожало на 158,1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес