Российский МС-21 начал сертификационные испытания

Опытный образец российского среднемагистрального лайнера МС-21 с отечественными комплектующими приступил к сертификационным испытаниям. Первый тестовый полет состоялся с аэродрома в Жуковском, где было проверено радиосвязное оборудование.

«На этой машине осталось всего три зарубежных системы – скоро к испытаниям подключится полностью импортозамещенный самолет», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Экипаж во главе с Героем России Олегом Кононенко провел в воздухе четыре часа, тестируя системы на разных высотах. Серийные поставки авиакомпаниям планируется начать в следующем году.

Ранее стало известно, что иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21. Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.