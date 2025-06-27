Маркетплейсы и биометрия: революция в дистанционной торговле

Правительство одобрило использование биометрии для подтверждения возраста покупателей на маркетплейсах, что позволит дистанционно продавать товары с возрастными ограничениями, такие как энергетики и пиротехника, но не алкоголь и табак. В финальной редакции законопроекта о платформенной экономике, разработанного Минэкономразвития, предусмотрено подтверждение возраста через единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает газета "Ведомости".

Представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил, что законопроект включает предложения о дистанционной продаже товаров 18+ с использованием биометрии. Однако действующие запреты на онлайн-продажу алкоголя и табака сохраняются. Документ уже одобрен Главным правовым управлением президента и будет вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 июня.

Законопроект направлен на защиту прав и интересов граждан и участников платформенной экономики, учитывая специфику онлайн-торговли. Он определяет ответственность цифровых платформ и их партнеров в вопросах защиты прав потребителей.

Что изменилось еще?

В окончательной редакции законопроекта авторы убрали требование для платформ указывать в карточке товара информацию о необходимости маркировки. Этот вопрос будет проработан позже на уровне правительственного акта с учетом технической готовности платформ, сообщил представитель Григоренко.

Изменились и правила предоставления скидок: теперь платформы не обязаны получать «активное согласие» продавца на скидки, если они применяются за счет самой площадки. Однако маркетплейсы все еще должны прописывать в договоре с продавцом порядок применения всех видов скидок. Срок уведомления о скидке за счет продавца сокращен с 14 календарных до пяти рабочих дней.

Также в проекте снят запрет на «молчаливое согласие» продавца на участие в акциях, который был предусмотрен в предыдущей версии документа. Однако, если продавец заранее установил минимальную цену на свой товар, маркетплейс не сможет сделать скидку ниже этой цены по умолчанию.