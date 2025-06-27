Окончательную монополизацию пророчат рынку маркетплейсов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций, названо число россиян с постоянным долгом по кредиткам, рынку маркетплейсов предсказали монополизацию, а в Иркутской области на Ольхоне проведут ремонт инфраструктуры. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Неудавшиеся санкции

Представители стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. По информации представителей, работа над новыми ограничениями пока ведется и якобы завершится в скором времени. При этом, по информации зарубежных изданий, пакет не смогли принять из-за разногласий участников встречи.

Постоянные должники

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько россиян живут с постоянными долгами по кредитным картам. Оказалось, что таковых 13% – они с трудом борются с задолженностью. При этом более 30% стараются придерживаться льготного периода и своевременно закрывать долг. 21% периодически выходят за рамки и оплачивают проценты, а 7% не платят ничего, рассчитывая на списание долга или судебное разбирательство.

Монополизация рынка маркетплейсов

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о вероятной монополизации рынка маркетплейсов. «После вступления в силу в 2023 году пятого антимонопольного пакета ФАС Россия уже дважды, в прошлом году и в феврале текущего года, выдала крупнейшим площадкам – Wildberries и Ozon – предупреждения за навязывание невыгодных условий взаимодействия», – отметил он и добавил, что «в среднесрочной перспективе существуют риски окончательной монополизации данного рынка с соответствующими негативными последствиями как для покупателей, так и для продавцов».

Ремонт инфраструктуры

На острове Ольхон в Иркутской области обновят инфраструктуру, которую активно используют туристы. Речь про деревянные настилы и забор неподалеку от Сарайского пляжа. Работы уже стартовали. Объекты были установлены в 2016-2017 годах: они нужны, чтобы защитить природу от потока людей, а также для ограничения проезда автомобилей.

Опасное путешествие

Туристка из Иркутска стала жертвой опасной медузы под названием «морская оса». Животное ужалило двухметровыми ядовитыми щупальцами женщину, у которой после этого случились анафилактический шок и клиническая смерть. Сибирячку чудом спасли. Особенностью обитателя является прозрачность, потому его трудно заметить в воде.