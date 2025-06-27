Росмолодежь закупит у блогеров с традиционными ценностями рекламу на 13,3 млн

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует закупить рекламу у блогеров, поддерживающих традиционные ценности, на сумму 13,3 млн рублей, сообщает «Ведомости». Реклама будет размещена в социальных сетях «В контакте» и Telegram, а также включит мероприятия с инфлюенсерами. Кампания продлится до 20 ноября 2025 года.

Техническое задание объясняет, что реклама необходима для повышения узнаваемости и популяризации платформы «Росмолодежь. Форумы», которая занимается организацией мероприятий для раскрытия потенциала молодежи России. Среди известных форумов — «Таврида» в Крыму и «Территория смыслов» в Подмосковье.

Росмолодежь классифицирует лидеров общественного мнения по шести категориям в зависимости от количества подписчиков – от 10 000 до более 1 млн. Суммарно во «В контакте» должно быть опубликовано не менее 13 постов примерно у пяти ЛОМов, в Telegram – не менее 26 публикаций у 10 ЛОМов. Это могут быть интеграции и прероллы в видео во «В контакте», а также фото- и видеопосты и истории во «В контакте» и в Telegram. При этом исполнитель должен обеспечить не менее двух публикаций у блогеров-миллионников (это шестая категория: 1 млн подписчиков и более) и не менее трех – у представителей пятой категории (от 500 000 и до 1 млн). Совокупный целевой показатель по всем опубликованным рекламным постам – 10 млн просмотров.

Портрет лидера общественного мнения включает высокий уровень доверия среди молодежи, поддержку традиционных ценностей и позитивное отношение к государственной политике.