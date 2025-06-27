Строительная отрасль в поисках 789 тысяч кадров: как решить проблему?

о 2030 года строительной отрасли России потребуется почти 789 000 человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты. Несмотря на дефицит кадров, эксперты считают, что ситуация не критична. В настоящее время в строительной сфере занято около 6,8 млн человек.

Наибольший спрос будет на квалифицированных рабочих и специалистов высшего уровня квалификации. Промышленности, строительству и транспорту потребуется 340 300 квалифицированных рабочих и около 144 000 специалистов высшего уровня квалификации для новых и замещающих позиций. Потребности отрасли могут быть удовлетворены при условии высокого уровня трудоустройства выпускников.

Представитель Минстроя сообщил, что в 2024 году строительные вузы выпустили более 34 000 специалистов, а учреждения среднего профессионального образования — свыше 117 000 человек. Уровень трудоустройства выпускников строительных специальностей составляет 82,06%.

Привлечение относительно дешевой иностранной рабочей силы долгое время было ключевым инструментом для удовлетворения кадровых потребностей строительной отрасли, отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Однако сейчас ситуация меняется: Россия становится менее привлекательной для мигрантов из традиционных стран-доноров, прежде всего из Центральной Азии. По словам Землянского, это связано с ускоренным ростом экономик и доходов населения в этих странах, а также с конкуренцией со стороны других государств, испытывающих дефицит кадров. «Нашими конкурентами стали Китай и Турция, а также США и ЕС, которые привлекают часть рабочей силы. В Центральной Азии продолжается урбанизация, и молодым жителям городов уже неважно, ехать ли в Россию или в англоговорящую страну», — пояснил он. При этом Землянский призвал не преувеличивать проблемы с кадрами в отрасли, учитывая замедление строительства.