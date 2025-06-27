Традиционный иркутский фестиваль «Алые паруса» в июне не состоится

Фестиваль «Алые паруса», который проводится в Иркутске по аналогии с санкт-петербургским событием и является праздником выпускников, в этом году не состоится в июне, как это было ранее. Его решили перенести на другой месяц.

«Праздник на воде пришлось перенести, в связи с тем, что в этом году выпускные балы совпали с Днем молодежи. А это значит, что большинство волонтеров и служб, которые помогают нам организовать мероприятие, будут заняты. Поэтому оргкомитет фестиваля принял решение перенести вальс яхт на конец августа-начало сентября», – рассказал на своих страницах в соцсетях депутат городской думы Алексей Вепрев.

Мероприятие представляет собой вальс яхт, которые плавают у ледокола «Ангара» с подсвеченными красным светом парусами. На палубы приглашают лучших выпускников иркутских школ – золотых медалистов.