Обед россиянина на работе стоит в среднем 640 рублей

Согласно исследованию SuperJob, половина работающих россиян предпочитает носить обеды из дома, экономя на ежедневных тратах. В то же время средняя стоимость обеда для тех, кто покупает еду, достигла 640 рублей в день.

«Женщины чаще мужчин приносят домашнюю еду, тогда как представители сильного пола чаще посещают столовые и кафе», – отмечают аналитики исследования.

Только 2% опрошенных регулярно используют сервисы доставки готовых обедов. При этом традиционные блюда – супы и гарниры – остаются популярнее фастфуда – их выбирают 40% респондентов.

Ранее стало известно, что в условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников – при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.