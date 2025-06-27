Жители Иркутской области отдали кибераферистам миллиард рублей

В Иркутской области жители активно продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. Жертвами становятся разные категории граждан, в том числе дети, нередко – пенсионеры.

«С начала 2025 года жители региона перевели на счета киберпреступников около миллиарда рублей! Пострадало около 4 тысяч человек, в том числе 792 пенсионера и 66 несовершеннолетних», – рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Антирекордом стала сумма в 30 млн рублей: в мае под влиянием мошенников иркутянка продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит. Все деньги она перевела на якобы безопасный счет. Обман длился больше полугода.