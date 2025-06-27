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Стоимость квадратного метра в новостройках Иркутска выросла до 173 тыс. рублей

Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.

«Застройщики Иркутска активно выводят на рынок новые предложения, делая акцент на более компактных и ликвидных квартирах», – отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Средняя стоимость квартиры в новостройках Иркутска составляет 9,3 млн рублей при площади 55,4 м2. В целом по России медианная цена квадратного метра в миллионниках снизилась на 0,3% и составила 186 тыс. рублей.

Уход льготной ипотеки на новостройки должен был подстегнуть спрос на ИЖС, но эксперты прогнозируют спад. Причина – эскроу счета и ФЗ №307, который устанавливает трехлетний срок освоения земельных участков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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