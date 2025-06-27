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«Горстрой» стал победителем федеральной премии Urban Awards 2025

Комплекс клубных домов «Звезды», который возводится в Иркутске на набережной Ангары, получил престижную награду федеральной премии URBAN.

Эксперты признали «Звезды» лучшим в номинации «Премьера года: инвестиционно устойчивый премиальный жилой комплекс нового поколения». 

– Для нашей команды – это значимое событие. Мы видим свою миссию в повышении уровня жилищного строительства в Иркутске и области. В основе всех наших проектов, "Звезд" в частности, заложены и профессиональная градостроительная традиция, и поиск и воплощение новых смелых архитектурных решений. А теперь стремление компании - сделать Иркутск более красивым, ярким, современным - поддержано и отмечено профессиональным сообществом,– подчеркнул генеральный директор компании «Горстрой» Николай Кузаков.

URBAN – федеральная премия для топовых строительных компаний и самых авторитетных девелоперов страны. Премию вручают за достижения в сфере девелопмента и смежных отраслей. 

«Звезды» – жилой комплекс премиум-класса. Его возводит в Иркутске компания «Горстрой». Пять блок-секций названы в честь ярчайших звезд ночного неба: Сириус, Полярис, Альтаир, Вега и Регул. Отличительная черта комплекса – дома в форме эллипса и новый для Иркутска уровень технического оснащения и сервиса.

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