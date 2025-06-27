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Яхта с пассажирами мачтой зацепила провода в Приангарье: пострадали три человека

Инцидент с участием парусной яхты произошел в заливе Братского водохранилища в Иркутской области. На борту находились 10 человек.

<p>Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России</p>

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, капитан, проходя под линией электропередач, мачтой зацепил провода, в результате чего от удара током пострадали три человека, в том числе ребенок. Людям потребовалась госпитализация.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного  транспорта», проводится расследования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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