Житель Иркутска выиграл миллион рублей в лотерею

Жителю Иркутска удалось сорвать куш и выиграть в лотерее. Ему достался 1 млн рублей. Свой счастливый билет он купил в одном из почтовых отделений.

«Счастливчик стал восьмым жителем региона, который в 2025 году после визита на почту выиграл миллион рублей. Любопытно, что в январе этого года в этом же отделении 664025 фортуна улыбнулась другому иркутянину: он также купил лотерейный билет с заветной комбинацией чисел», – рассказали в пресс-службы Почты России.

Также по 1 млн рублей в первом полугодии 2025-го получили жители городов Ангарск, Тулун, Киренск, Бирюсинск, поселка Чунский. Наиболее «урожайным» на счастливые билеты стал январь – тогда сразу три жителя Приангарья узнали о своем везении.