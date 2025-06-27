Депутаты предложили заменить таксистов-мигрантов на беспилотные такси

Партия «Новые люди» выступила с инициативой расширить эксперимент по беспилотным такси на всю Россию. Документ есть в распоряжении ТАСС. В обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину парламентарии предложили заменить водителей-мигрантов автономными технологиями.

«Беспилотные такси позволят быстро заменить мигрантов и обеспечат более высокий уровень безопасности», – говорится в письме лидера партии Алексея Нечаева.

Как заявили в партии, в некоторых городах от 10% до 40% водителей такси составляют мигранты. Многие из них работают нелегально. Инициатива предполагает поэтапный запуск автономных перевозок в регионах, готовых к эксперименту.

Напомним, что с 2023 по 2024 год приток мигрантов в Иркутскую область сократился до 0,25 п.п. к численности населения, об этом сообщается в отчете Банка России. При этом потребность в таких работниках снизилась на 30%. Причина – запрет на работу приезжих в 16 сферах, который ввел губернатор Игорь Кобзев.