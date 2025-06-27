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Российская нефть подешевела после перемирия на Ближнем Востоке

Котировки российской нефти резко снизились после достижения договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем. Стоимость Urals упала до 56,5 долларов за баррель, потеряв почти 9 долларов за сутки, а премиальная ESPO подешевела до 63,5 доллара.

«Нефтяные цены вернулись к докризисным значениям, полностью отыграв геополитическую премию», – сказано в материале бизнес-издания РБК.

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Снижение котировок происходит на фоне дискуссий в ЕС о возможном уменьшении ценового потолка для российской нефти до 45 долларов. В российском бюджете на 2025 год заложена средняя цена 56 долларов за баррель.

Напомним, военные действия начались 13 июня, когда израильские силы начали масштабную атаку на объекты иранской ядерной инфраструктуры. Вскоре последовали удары США по ключевым ядерным центрам Ирана. Несмотря на усилия международного сообщества и предупреждение Ирана о готовящемся нападении, стороны конфликта остались далеко друг от друга по вопросам дальнейших шагов. Мирные договоренности достигнуты 25 июня с участием президента США Дональда Трампа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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