Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

В Иркутской области с 26 июня ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Его ввели в связи с ухудшением погодных условий, ожидаемыми сильными дождями, ливнями, грозами в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Ответственным лицам дано поручение принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергообеспечения на весь период действия режима повышенной готовности.

Режим будет действовать до особого распоряжения.