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Археологи нашли на Ольхоне более 500 предметов возрастом до 8000 лет

Иркутские археологи завершили раскопки на острове Ольхон, где обнаружили уникальные артефакты трех исторических эпох. За 20 дней исследований на площади 500 квадратных метров ученые извлекли более 500 предметов разных периодов – от неолита до железного века.

«Эта стоянка особенно интересна сохранившимися четкими культурными слоями и редкими находками, например, гарпуном из рога оленя», – отмечает археолог, старший научный сотрудник НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Ольга Горюнова.

Среди наиболее ценных находок – керамические изделия с характерными орнаментами разных эпох. Все артефакты после изучения будут переданы в музейные фонды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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