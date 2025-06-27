ИНК опровергает слухи о массовых сокращениях и продаже бизнеса

ИНК опровергла слухи о сокращении 4500 сотрудников, а также «слиянии и продаже бизнеса», заявив, что такая информация, распространенная в социальных сетях и интернет-источниках, является фейком.

– В связи с успешным завершением строительной фазы одного из крупнейших инвестиционных проектов в России за последние годы численность команды корректируется. Это происходит за счет естественной текучести кадров и плановым завершением проектных работ сотрудниками, – сообщили в компании.

ИНК намерена защищать свою деловую репутацию и интересы сотрудников, готовя материалы для обращения в судебные и правоохранительные органы. Компания призывает доверять только официальной информации, размещенной на корпоративном сайте и в российских СМИ.

Напомним, Иркутский завод полимеров — крупнейший инвестиционный проект ИНК. В апреле 2025 года ИНК начала запуск Иркутского завода полимеров. На предприятие подан этан, и завод перешел на этап режимной наладки с использованием собственного углеводородного сырья, следуя программе выхода на производственную мощность. Запуск завода идет по ранее запланированному графику, и в первом полугодии 2025 года ожидается получение первой партии готовой продукции. Иркутский завод полимеров является первым в Восточной Сибири предприятием, выпускающим полимеры из собственного сырья — этана. Полиэтилен, произведенный на заводе, может быть использован в различных отраслях, таких как строительство, медицина и легкая промышленность. На предприятии создано 1600 новых рабочих мест.

По состоянию на конец 2024 года численность сотрудников ИНК превысила 17 тысяч человек.