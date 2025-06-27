Безопасность в публичном интернете: как защитить себя в общедоступных сетях Wi-Fi?

Бесплатный Wi-Fi в кафе, аэропортах или отелях кажется удобным способом сэкономить мобильный трафик. Однако общедоступные сети могут таить за собой риски – от перехвата данных до кибератак. Как обезопасить себя в публичных точках доступа, объясняет эксперт «МегаФона» Борис Лопатин.

Существует два типа общедоступных сетей Wi-Fi – открытые и закрытые. Первые сети наименее безопасные, так как не защищены и не требуют пароля для доступа, передача данных не зашифрована. Это значит, что любой может просматривать данные пользователей этой сети. Временный код, который предоставляют, к примеру, в отелях и кафе, не используется для шифрования, поэтому эта сеть считается открытой и, как следствие, небезопасной. Безопасность зависит исключительно от необходимости ввода пароля для доступа к сети Wi-Fi.

Поэтому при выборе сети отдавайте предпочтение точкам с обязательной авторизацией. Такие сети используют современные протоколы шифрования WPA3/WPA2 с AES, которые защищают ваши данные от перехвата.

Закрытие сети, которые защищены паролем, более безопасны, но также не лишены рисков. Шифрование предотвращает видимость всей активности в сети тех, кто не подключен, но не защищает от преступников, уже присутствующих в этой сети.

Эксперт объяснил опасность общественных сетей Wi-Fi тем, что киберпреступники могут использовать специальное программное обеспечение для мониторинга сетевого трафика данных и перехвата конфиденциальной информации, такой как пароли, данные кредитных карт или личные сообщения. Поэтому особенно опасно использовать сети Wi-Fi для финансовых операций и ввода конфиденциальных данных.

Хакеры иногда создают вредоносные сети Wi-Fi, которые выглядят как официальные. Такие сети используются для перехвата или манипулирования данными. Поэтому, чтобы обезопасить себя, первым делом стоит отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi.

Особое внимание стоит уделить онлайн-банкингу и платежам. Никогда не вводите платежные данные и не совершайте финансовые операции через общедоступные сети. Для таких целей используйте только защищенный домашний интернет или мобильную связь.

На ноутбуках рекомендуется отключить функцию общего доступа к файлам в локальной сети. Это предотвратит несанкционированный доступ к вашим документам. В настройках сети отключите “Сетевое обнаружение” и “Общий доступ к файлам и принтерам”.

При нахождении в общественных местах важно помнить о безопасности встроенных функций обмена файлами между устройствами. Многие современные смартфоны и компьютеры оснащены специальными технологиями для беспроводной пересылки данных, которые могут работать в радиусе нескольких метров.

В таких местах рекомендуется либо полностью отключать эти функции, либо настраивать их в режиме “Только для контактов”. Это означает, что обмениваться файлами вы сможете только с теми людьми, чьи номера уже сохранены в вашей телефонной книге.

Важным элементом защиты является антивирусное программное обеспечение. Современные антивирусы предупреждают о небезопасных сетях и блокируют попытки подключения к мошенническим точкам доступа.