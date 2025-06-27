SuperJob: 30% работодателей Иркутска готовы индексировать оклады в ближайшее время

4% работодателей за последний месяц задерживали выплаты сотрудникам.

Согласно исследованию SuperJob, 33% иркутских работодателей планируют индексацию окладов в ближайшее время. При этом только 4% компаний за последний месяц допускали задержки зарплат, что является минимальным показателем с апреля.

«Большинство предприятий проводили повышение зарплат менее года назад, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда», – отмечают аналитики SuperJob.

53% работодателей индексировали оклады персоналу в последние полгода, тогда как 6% компаний не повышали зарплаты более двух лет.

Ранее стало известно, что 16,5% российских компаний рассматривают возможность сокращения зарплат в ближайший год. Основной причиной называют падение выручки и необходимость оптимизации расходов.